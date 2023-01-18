В ГСЧС рассказали подробности падения вертолета в Броварах

Сегодня утром в Броварах разбился вертолет. В результате его падения погибло руководство МВД, повреждения получили дом, детский сад и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

"18 января в 08:20 в г. Бровары Киевской области в результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) произошло повреждение здания ДУЗ (дошкольное учебное заведение - ред.) с последующим возгоранием, остекление в четырнадцатиэтажном жилом доме и 3 легковых автомобилей. В 09:06 пожар в здании локализовано на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидировано", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на борту находились девять человек - шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство МВД, а также три члена экипажа ГСЧС.

По состоянию на 11:00, по данным ГСЧС, известно о 15 погибших, из них 3 ребенка. При этом ранее сообщалось о по меньшей мере 18 погибших.

Кроме того, 25 человек получили травмы, из них 15 взрослых и 10 детей, которые госпитализированы в больницы.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечены 127 человек и 30 единиц техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

РБК-Украина сообщало, что во время аварии вертолета в Броварах на борту были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли.

Добавим, что руководство МВД направлялось в одну из "горячих" точек Украины.

Все, что известно о катастрофе, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.