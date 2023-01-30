У ДСНС розповіли про наслідки ракетного удару по будинку в Харкові (фото)

Зазначається, що окупанти застосували C-300.

Вибухом частково зруйновано дах будинку та верхній поверх. Виникла пожежа.

Російська ракета знесла верхній поверх одного з під'їздів / Фото: ДСНС

До місця вибуху було направлено шість пожежних автоцистерн, дві автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль.

Внаслідок атаки виникла пожежа / Фото: ДСНС

На момент прибуття підрозділів ДСНС горів зруйнований дах будинку на площі близько 450 квадратних метрів.

Під завалами знайшли тіло жінки, її чоловіка госпіталізовано / Фото: ДСНС

Щоб дістатися осередків горіння, пожежникам довелося розбирати завали. На місці події працюють близько 40 осіб особового складу ДСНС.

На місці працюють 40 рятувальників / Фото: ДСНС

О 23.38 пожежу вдалося локалізувати, а о 03.18 повністю ліквідувати.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Харків у ніч на 30 січня російська ракета зруйнувала під'їзд у багатоповерховому будинку, мешканців евакуювали.

Також повідомлялося, що 28 січня російські війська масово обстріляли Харківську область, повідомлялося про одну постраждалу.

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