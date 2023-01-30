В ГСЧС рассказали о последствиях ракетного удара по дому в Харькове (фото)

В результате ракетного удара по жилому четырехэтажному дому в Харькове погибла пожилая женщина, три человека пострадали. На месте продолжают работать 40 спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу ГСЧС в Facebook.
Отмечается, что оккупанты применили C-300
Взрывом частично разрушены крыша дома и верхний этаж. Возник пожар.
К месту взрыва были направлены шесть пожарных автоцистерн, две автолестницы, автомобиль первой помощи и специальный аварийно-спасательный автомобиль.
На момент прибытия подразделений ГСЧС горела разрушенная крыша дома на площади около 450 квадратных метров.
Чтобы добраться до очагов горения, пожарным пришлось разбирать завалы. На месте происшествия работают около 40 человек личного состава ГСЧС.
В 23:38 пожар удалось локализовать, а в 03:18 полностью ликвидировать.
Напомним, что в результате атаки на Харьков в ночь на 30 января российская ракета разрушила подъезд в многоэтажном доме, жителей эвакуировали.
Также сообщалось, что 28 января российские войска массированно обстреляли Харьковскую область, сообщалось об одной пострадавшей.
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