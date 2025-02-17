У ДСНС розповіли, яку область росіяни найбільше мінують дистанційно

Російські окупанти найбільше мінують дистанційно територію Харківської області. Переважно це заборонені міжнародними конвенціями касетні протипіхотні міни або із сейсмічними датчиками.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова ДСНС України Андрій Даник в інтерв'ю "Укрінформу".
За його словами, на сьогодні найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії Харківська, Херсонська та Донецька області.
"Якщо говорити за дистанційне мінування, то його найбільше, звичайно, у Харківській області. Переважно це заборонені міжнародними конвенціями касетні протипіхотні міни ПФМ або протипіхотні міни ПОМ-3 із сейсмічними датчиками", - розповів Даник.
Він зазначив, що є певна складність в знешкодженні цих мін, але особовий склад ДСНС має достатню підготовку та рівень кваліфікації, а також забезпечений технічними засобами, щоб ефективно знешкоджувати їх.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські окупанти дистанційно мінують Україну, використовуючи кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору.
Такі авіабомби застосовує Росія по прикордонних районах України.
"Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику вони можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають", - кажуть у ДСНС.
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