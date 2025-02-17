У ДСНС розповіли, яку область росіяни найбільше мінують дистанційно

За його словами, на сьогодні найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії Харківська, Херсонська та Донецька області.

"Якщо говорити за дистанційне мінування, то його найбільше, звичайно, у Харківській області. Переважно це заборонені міжнародними конвенціями касетні протипіхотні міни ПФМ або протипіхотні міни ПОМ-3 із сейсмічними датчиками", - розповів Даник.

Він зазначив, що є певна складність в знешкодженні цих мін, але особовий склад ДСНС має достатню підготовку та рівень кваліфікації, а також забезпечений технічними засобами, щоб ефективно знешкоджувати їх.