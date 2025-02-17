UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У ДСНС розповіли, яку область росіяни найбільше мінують дистанційно

Фото: голова ДСНС України Андрій Даник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти найбільше мінують дистанційно територію Харківської області. Переважно це заборонені міжнародними конвенціями касетні протипіхотні міни або із сейсмічними датчиками.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова ДСНС України Андрій Даник в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, на сьогодні найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії Харківська, Херсонська та Донецька області.

"Якщо говорити за дистанційне мінування, то його найбільше, звичайно, у Харківській області. Переважно це заборонені міжнародними конвенціями касетні протипіхотні міни ПФМ або протипіхотні міни ПОМ-3 із сейсмічними датчиками", - розповів Даник.

Він зазначив, що є певна складність в знешкодженні цих мін, але особовий склад ДСНС має достатню підготовку та рівень кваліфікації, а також забезпечений технічними засобами, щоб ефективно знешкоджувати їх.

Росіяни дистанційно мінують Україну

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські окупанти дистанційно мінують Україну, використовуючи кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору.

Такі авіабомби застосовує Росія по прикордонних районах України.

"Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику вони можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають", - кажуть у ДСНС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСХарківВійна в Україні