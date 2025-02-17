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В ГСЧС рассказали, какую область россияне больше всего минируют дистанционно

Фото: глава ГСЧС Украины Андрей Даник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты больше всего минируют дистанционно территорию Харьковской области. Преимущественно это запрещенные международными конвенциями кассетные противопехотные мины или с сейсмическими датчиками.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава ГСЧС Украины Андрей Даник в интервью "Укринформу".

По его словам, на сегодня наиболее загрязнены взрывоопасными предметами в результате российской агрессии Харьковская, Херсонская и Донецкая области.

"Если говорить о дистанционном минировании, то его больше всего, конечно, в Харьковской области. Преимущественно это запрещенные международными конвенциями кассетные противопехотные мины ПФМ или противопехотные мины ПОМ-3 с сейсмическими датчиками", - рассказал Даник.

Он отметил, что есть определенная сложность в обезвреживании этих мин, но личный состав ГСЧС имеет достаточную подготовку и уровень квалификации, а также обеспечен техническими средствами, чтобы эффективно обезвреживать их.

 

Россияне дистанционно минируют Украину

Напомним, ранее мы сообщали, что российские оккупанты дистанционно минируют Украину, используя шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5. Внешне они похожи на небольшой мячик серебристого цвета.

Такие авиабомбы применяет Россия по приграничным районам Украины.

"Одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая. Имеют большую зону поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Поэтому от любого прикосновения они могут разорваться, хотя сейсмического датчика не имеют", - говорят в ГСЧС.

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