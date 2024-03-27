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Небезпечні "м'ячики". Що відомо про касетні бомби, якими РФ дистанційно мінує Україну

Україна, Середа 27 березня 2024 15:41
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Небезпечні "м'ячики". Що відомо про касетні бомби, якими РФ дистанційно мінує Україну Фото: що відомо про касетні бомби ШОАБ-0,5, якими РФ дистанційно мінує Україну (facebook.com/policesumy)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти дистанційно мінують Україну, зокрема прикордоння Сумської області. Рятувальники розповіли про те, що собою представляють касетні авіабомби ШОАБ-0,5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Ворог дистанційно мінує нашу землю, використовуючи кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору", - йдеться у повідомленні.

Небезпечні &quot;м'ячики&quot;. Що відомо про касетні бомби, якими РФ дистанційно мінує Україну

Такі авіабомби застосовує РФ по прикордонним районам України.

"Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику вони можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають", - кажуть у ДСНС.

Своїм виглядом, як попереджають рятувальники, вони можуть привертати увагу дітей.

"У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів. Одразу повідомляйте про такі знахідки на 101. Наднебезпечну роботу - знешкодження знешкодження вибухонебезпечних предметів виконують тільки сапери. Тож попередьте про небезпеку близьких!" - наголошують рятувальники.

Використання ШОАБ-0,5 у прикордонні Сумської області

Російські війська останнім часом активізували обстріли прикордонних з РФ районів Сумської області. Зокрема, саме там окупанти дистанційно мінують територію України.

Так, уперше про дистанційне мінування Сумської області стало відомо у березні 2024 року. 6 березня голова Сумської ОВА Володимир Артюх розповідав, що російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткінському районі - Стара Гута та Марчихіна Буда. Обидва знаходяться за 3 км від кордону з РФ.

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