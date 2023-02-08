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В ДСНС розповіли про час перебування та завдання українських рятувальників в Туреччині

Фото: в ДСНС розповіли про час перебування та завдання українських рятувальників в Туреччині (twitter.com/VasylBodnar)
Автор: Сергій Пишкін

Українські рятувальники, які прибули до Туреччини для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу, попередньо виконуватимуть свої завдання протягом 10 діб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимира Демчука під час брифінгу.

"Команда, яка була сформована, попередньо мобілізована на 10 діб. Але, зважаючи на оперативну обстановку, яка складатиметься на території Туреччини, окремо ухвалюватиметься рішення, скільки там перебуватиме ця команда", - заявив Демчук.

Наразі основне завдання наших рятувальників:

  • пошук вцілілих під завалами й їх порятунок;
  • надання домедичної допомоги.

Координація операції здійснюється на державному рівні між очільником ДСНС Сергієм Круком з посольством України у Туреччині і з дипустановами цієї країни.

"Це, у першу чергу, і взаємодія з агентством Туреччини, яке відповідає за ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, ми маємо координаторів з їхньої сторони - осіб, які вже визначені по взаємодії з нашим підрозділом. Процес постійної комунікації відбувається у цілодобовому режимі", - додав Демчук.

Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС зауважив, що рятувальники мають практичний досвід у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій й пошуку людей під завалами, оскільки неодноразово брали участь в порятунку людей під час війни в Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна направила до Туреччини пошуково-рятувальну групу з приблизно 90 осіб.

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