В ГСЧС рассказали о времени пребывания и задачах украинских спасателей в Турции

"Команда, которая была сформирована, предварительно мобилизована на 10 суток. Но, учитывая оперативную обстановку, которая будет складываться на территории Турции, отдельно будет приниматься решение, сколько там будет находиться эта команда", - заявил Демчук.

Сейчас основная задача наших спасателей:

поиск уцелевших под завалами и их спасение;

оказание домедицинской помощи.

Координация операции осуществляется на государственном уровне между главой ГСЧС Сергеем Круком с посольством Украины в Турции и с дипучреждениями этой страны.

"Это, в первую очередь, и взаимодействие с агентством Турции, которое отвечает за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Соответственно, мы имеем координаторов с их стороны - лиц, которые уже определены по взаимодействию с нашим подразделением. Процесс постоянной коммуникации происходит в круглосуточном режиме", - добавил Демчук.

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС отметил, что спасатели имеют практический опыт в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций и поиска людей под завалами, поскольку неоднократно участвовали в спасении людей во время войны в Украине.