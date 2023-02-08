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В ГСЧС рассказали о времени пребывания и задачах украинских спасателей в Турции

Фото: в ГСЧС рассказали о времени пребывания и задачах украинских спасателей в Турции (twitter.com/VasylBodnar)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские спасатели, прибывшие в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения предварительно будут выполнять свои задачи в течение 10 суток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимира Демчука во время брифинга .

"Команда, которая была сформирована, предварительно мобилизована на 10 суток. Но, учитывая оперативную обстановку, которая будет складываться на территории Турции, отдельно будет приниматься решение, сколько там будет находиться эта команда", - заявил Демчук.

Сейчас основная задача наших спасателей:

  • поиск уцелевших под завалами и их спасение;
  • оказание домедицинской помощи.

Координация операции осуществляется на государственном уровне между главой ГСЧС Сергеем Круком с посольством Украины в Турции и с дипучреждениями этой страны.

"Это, в первую очередь, и взаимодействие с агентством Турции, которое отвечает за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Соответственно, мы имеем координаторов с их стороны - лиц, которые уже определены по взаимодействию с нашим подразделением. Процесс постоянной коммуникации происходит в круглосуточном режиме", - добавил Демчук.

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС отметил, что спасатели имеют практический опыт в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций и поиска людей под завалами, поскольку неоднократно участвовали в спасении людей во время войны в Украине.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина направила в Турцию поисково-спасательную группу из примерно 90 человек.

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Турция