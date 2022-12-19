У ДСНС прокоментували ситуацію з "українським подарунком" начальнику поліції Польщі

Державна служба з надзвичайних ситуацій висловила жаль у зв’язку з нещасним випадком у Головній комендатурі поліції Польщі 14 грудня 2022 року, під час якого внаслідок вибуху подарунка, переданого під час візиту в Україну, дістав травму головний комендант поліції Ярослав Шимчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Виключно з добрих намірів і глибокої вдячності Ярославу Шимчику було передано символічний подарунок, який пов’язаний із опором українського народу російському агресору. Переконані, жодного умислу завдати шкоди Головному коменданту поліції Польщі не було і не могло бути", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також висловили сподівання, що інцидент не матиме негативного впливу на високий рівень співпраці між органами правопорядку України і Польщі.

"Бажаємо Головному коменданту поліції Польщі Ярославу Шимчику якнайшвидшого одужання. Високо цінуємо послідовну підтримку і допомогу, яку польська поліція надає Україні і громадянам України, котрі знайшли у Польщі свій тимчасовий прихисток від російського агресора", - додали у відомстві.