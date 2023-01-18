У ДСНС пояснили, чому зменшилась кількість жертв авіакатастрофи у Броварах

Рятувальники пояснили, що кількість жертв авіакатастрофи у Броварах (Київська область) зменшилась, оскільки відбувалась ідентифікація тіл загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

Зазначимо, що ДСНС повідомляло про 17 загиблих внаслідок аварії, з яких 4 дітей. Проте пізніше відомство опублікувало уточнену інформацію, у якій повідомлялося про 14 жертв, включаючи одну дитину.

"Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилася", - пояснили у ДСНС.