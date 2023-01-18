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У ДСНС пояснили, чому зменшилась кількість жертв авіакатастрофи у Броварах

Фото: У ДСНС пояснили, чому зменшилась кількість жертв в авіакатастрофі у Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Рятувальники пояснили, що кількість жертв авіакатастрофи у Броварах (Київська область) зменшилась, оскільки відбувалась ідентифікація тіл загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

Зазначимо, що ДСНС повідомляло про 17 загиблих внаслідок аварії, з яких 4 дітей. Проте пізніше відомство опублікувало уточнену інформацію, у якій повідомлялося про 14 жертв, включаючи одну дитину.

"Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилася", - пояснили у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, вранці у Броварах Київської області розбився гелікоптер.

Станом на 15:45, 18 січня, було завершено пошуково-рятувальні роботи. На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих.

Усі деталі події можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Київська областьБровариДСНСАвиакатастрофа