У ДСНС пояснили, чому зменшилась кількість жертв авіакатастрофи у Броварах

Рятувальники пояснили, що кількість жертв авіакатастрофи у Броварах (Київська область) зменшилась, оскільки відбувалась ідентифікація тіл загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.
Зазначимо, що ДСНС повідомляло про 17 загиблих внаслідок аварії, з яких 4 дітей. Проте пізніше відомство опублікувало уточнену інформацію, у якій повідомлялося про 14 жертв, включаючи одну дитину.
"Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилася", - пояснили у ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, вранці у Броварах Київської області розбився гелікоптер.
Станом на 15:45, 18 січня, було завершено пошуково-рятувальні роботи. На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих.
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