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В ДСНС попередили про погіршення погодних умов: де очікувати негоду

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П'ятниця 24 лютого 2023 14:21
В ДСНС попередили про погіршення погодних умов: де очікувати негоду Фото: в ДСНС попередили про погіршення погодних умов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В ДСНС заявили про негоду, яка очікується у Києві. Також завтра можлива хуртовина й значний сніг у Карпатах й Закарпатті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру 25 лютого вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/c, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, хуртовина. Вдень в Карпатах значний сніг, на Закарпатті значний дощ та мокрий сніг", - пише пресслужба.

Тим часом у Києві та області вже у найближчу годину до кінця доби можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Зазначається, що негода може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики дали прогноз на сьогодні, 24 лютого. В Україні опади не очікуються, окрім заходу та півночі, де можливий невеликий дощ.

Водночас потепління можливе вже 25 лютого. Цього дня градусники покажуть, ймовірно, до 10 градусів тепла.

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