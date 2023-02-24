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В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий: где ждать непогоду

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Пятница 24 февраля 2023 14:21
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий: где ждать непогоду Фото: в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ГСЧС заявили о непогоде, которая ожидается сегодня в Киеве. Также завтра возможна метель и сильный снег в Карпатах и Закарпатье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра 25 февраля днем в Украине порывы ветра 15-20 м/c, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метель. Днем в Карпатах сильный снег, на Закарпатье сильный дождь и мокрый снег", - пишет пресс-служба.

Тем временем в Киеве и области уже в ближайшие часы до конца суток возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Отмечается, что непогода может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики дали прогноз на сегодня, 24 февраля. В Украине осадки не ожидаются, кроме запада и севера, где возможен небольшой дождь.

В то же время потепление возможно уже 25 февраля. В этот день градусники покажут, вероятно, до 10 градусов тепла.

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