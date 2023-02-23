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Від -15 до +11. Синоптики дали прогноз на завтра та розповіли, де чекати дощі

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Україна, Четвер 23 лютого 2023 14:33
Від -15 до +11. Синоптики дали прогноз на завтра та розповіли, де чекати дощі Фото: синоптики дали прогноз на завтра та розповіли, де чекати дощі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 24 лютого, в Україні опади не очікуються, окрім заходу та півночі, де можливий невеликий дощ. Вночі температура опуститься до -15 градусів, а вдень - підніметься до +11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у західних та північних областях невеликий, на Закарпатті помірний дощ (в Карпатах мокрий сніг).

Вітер

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура у східних та Сумській областях вночі 10-15° морозу, вдень близько 0°; у західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла.

Від -15 до +11. Синоптики дали прогноз на завтра та розповіли, де чекати дощі

Як повідомлялось, в Україні потеплішає вже із 25 лютого. Цього дня градусники покажуть, ймовірно, до 10 градусів тепла.

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