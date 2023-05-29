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У ДСНС показали перші хвилини порятунку людей після обстрілу Торецьку

Фото: авіаудар по Торецьку (t.me/pavlokyrylenko_donoda
Автор: Наталія Кава

Росіяни скинули авіабомбу по місту Торецьк, Донецької області у понеділок, 29 травня. У ДСНС показали відео перших хвилин дій рятувальників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Як розповіли у відомстві, працівникам ДСНС вдалось дістати з-під завалів трьох осіб. Опісля їм надавалась медична допомога.

"Рятувальники на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортували одну поранену особу до лікарні. Також на місці події вогнеборці ліквідували пожежу на площі 25 кв.м", - сказано у повідомленні.

Авіаудар по Торецьку

За даними Офісу генпрокурора, одна з фугасних авіабомб упала на АЗС, а інша - на адміністративну будівлю. Внаслідок удару по АЗС загинув 28-річний чоловік. Окрім цього відомо, що кількість жертв зросла до двох. Крім цього постраждали вісім осіб.

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