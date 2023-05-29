В ГСЧС показали первые минуты спасения людей после обстрела Торецка

Как рассказали в ведомстве, работникам ГСЧС удалось извлечь из-под завалов трех человек. Затем им оказывалась медицинская помощь.

"Спасатели на автомобиле скорой медицинской помощи транспортировали одного раненого в больницу. Также на месте происшествия пожарные ликвидировали пожар на площади 25 кв.м", - сказано в сообщении.

Авиаудар по Торецку

По данным Офиса генпрокурора, одна из фугасных авиабомб упала на АЗС, а другая – на административное здание. В результате удара по АЗС погиб 28-летний мужчина. Кроме того, известно, что количество жертв возросло до двух. Кроме этого, пострадали восемь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.