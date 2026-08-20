У ДСНС показали перші фото наслідків нічної атаки окупантів на Київ

Вже відомо, що наслідок чергової масованої атаки загинули п'ятеро людей, ще 23 отримали поранення. Влучання, руйнування та пожежі рятувальники зафіксували одразу у трьох районах столиці: Святошинському, Дарницькому та Солом'янському.

Святошинський район

Ракета влучила на території одного з промислових об'єктів. Рятувальники локалізували пожежі у двох складських будівлях площею 500 та 1000 кв. м, а за іншою адресою - ще в одній складській будівлі на 500 кв. м.

На місці події виявили одну загиблу людину. Наразі рятувальники деблоковують ще одну особу з-під завалів.

Солом'янський район

У дев'ятиповерховому житловому будинку зруйновано 8-й та 9-й поверхи, вогонь охопив рівні з 7-го по 9-й.

За іншими адресами вибило вікна у житлових будинках та будівлі медичного закладу, спалахнули автомобілі, гаражі й магазин. Пожежу в гаражах вже ліквідували. За окремою адресою в медзакладі вибило вікна, сталося загоряння підсобного приміщення та автомобіля - це загоряння також ліквідоване.

У двох житлових будинках та укритті школи в цьому районі залишаються заблоковані люди.

Дарницький район

Влучання прийшлося на нежитловий об'єкт. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв. м. Рятувальники врятували одну людину і передали її медикам.

На місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС та всі відповідні екстрені служби. Точна кількість постраждалих і масштаб руйнувань можуть уточнюватися.