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У ДСНС показали перші фото наслідків атаки РФ по Києву

Фото: інформація щодо постраждалих уточнюється (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 22 на 23 лютого російські окупанти намагались атакували Київ ударними дронами. На тлі ворожої атаки у низці районів столиці було зафіксовано падіння уламків БпЛА, пошкодження та пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam ДСНС України.

Станом на ранок відомо, що уламки ворожих дронів були зафіксовано у трьох районах міста. Зокрема, з приводу наслідків відомо, що:

  • у Голосіївському районі була пожежа в одноповерховому приватному будинку, її ліквідували на площі 100 квадратних метрів;
  • у Дарницькому районі в одному місці пошкоджено приватний будинок та автомобілі, загоряння ліквідоване підручними засобами;
  • на іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували на площі 35 квадратних метрів;
  • у Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння.
  •  

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував не тільки Київ, а й Одеський регіон, Запоріжжя та Кривий Ріг. У всіх трьох випадках є постраждалі, а в Кривому Розі і зовсім - ще загиблий. Ворог атакував це місто ракетами. Детальніше про те, що було відомо про нічні атаки Росії по містах України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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