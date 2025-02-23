У ДСНС показали перші фото наслідків атаки РФ по Києву

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував не тільки Київ, а й Одеський регіон, Запоріжжя та Кривий Ріг. У всіх трьох випадках є постраждалі, а в Кривому Розі і зовсім - ще загиблий. Ворог атакував це місто ракетами. Детальніше про те, що було відомо про нічні атаки Росії по містах України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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