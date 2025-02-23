В ГСЧС показали первые фото последствий атаки РФ по Киеву

Напомним, что этой ночью враг атаковал не только Киев, но и Одесский регион, Запорожье и Кривой Рог. Во все трех случаях есть пострадавшие, а в Кривом Рогу и вовсе - еще погибший. Враг атаковал этот город ракетами. Подробнее о том, что было известно о ночных атаках России по городам Украины — читайте в материале РБК-Украина.

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