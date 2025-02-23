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В ГСЧС показали первые фото последствий атаки РФ по Киеву

Фото: информация о пострадавших уточняется (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 22 на 23 февраля российские оккупанты пытались атаковать Киев ударными дронами. На фоне вражеской атаки в ряде районов столицы было зафиксировано падение обломков БпЛА, повреждения и пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam ГСЧС Украины.

По состоянию на утро известно, что обломки вражеских дронов были зафиксированы в трех районах города. В частности, по поводу последствий известно, что:

  • в Голосеевском районе был пожар в одноэтажном частном доме, его ликвидировали на площади 100 квадратных метров;
  • в Дарницком районе в одном месте поврежден частный дом и автомобили, возгорание ликвидировано подручными средствами;
  • на другой локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, пожар ликвидировали на площади 35 квадратных метров;
  • в Печерском районе повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения.
  •  

"Информация о пострадавших уточняется", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что этой ночью враг атаковал не только Киев, но и Одесский регион, Запорожье и Кривой Рог. Во все трех случаях есть пострадавшие, а в Кривом Рогу и вовсе - еще погибший. Враг атаковал этот город ракетами. Подробнее о том, что было известно о ночных атаках России по городам Украины — читайте в материале РБК-Украина.

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