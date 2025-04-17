У ДСНС показали наслідки атаки РФ по Дніпру: загинуло 3 людини, з них одна дитина

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, о 21:55 у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що ворог запустив в напряму Дніпра ударні безпілотники. Після цього, приблизно протягом години, у місті пролунало щонайменше 10 вибухів.

Мер міста Борис Філатов повідомляв, що пошкоджено щонайменше 15 будинків. Ба більше, один з "Шахедів" майже влучив по будівлі мерії, але впав неподалік. Крім того, внаслідок атаки зруйновано магазин жіночого одягу, який належав дружині Філатова.

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