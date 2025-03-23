У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Києву: що відомо

Дніпровський район

Надзвичайники поінформували, що у Дніпровському районі було ліквідовано пожежу площею 100 квадратних метрів на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. Відомо про загиблу жінку, з будинку евакуювали 27 осіб.

За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

Подільський район

В цьому районі було ліквідовано пожежу на площі 20 квадратних метрів на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Голосіївський район

Наразі триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 квадратних метрів.

Однак вже було ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 квадратних метрів. Нажаль, відомо, що загинула однак людина.

Деснянський район

В цьому районі було зафіксовано загоряння на відкритій території в лісосмузі.

Шевченківський район

У ДСНС поінформували, що тут зафіксували 2 легкових автомобілі, які через ворожу атаку були пошкоджені.

Фото та загальні наслідки щодо атаки

Надзвичайники поінформували, що станом на 02:55 (згідно публікації) відомо, що в Києві загалом загинуло двоє людей. Перед цим мер Києва Віталій Кличко інформував, що за його даними, в місті було щонайменше сім постраждалих. У ДСНС зазначили, що інформація щодо наслідків атаки в постраждалих станом на цю хвилину ще уточнюється.