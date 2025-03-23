У Києві внаслідок атаки російських дронів палає будинок
В ніч на 23 березня російські окупанти атакують Київ дронами. У Дніпровському районі палає житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка і канал мера Києва Віталія Кличка.
"За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі. На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих встановлюється", - написав Ткаченко о 00:27.
Через декілька хвилин Кличко підтвердив інформацію, зазначивши уламки влучили в житловий будинок, через що на верхніх поверхах пожежа.
"Екстрені служби прямують на місце. У столиці працюють сили ППО. Не залишайте укриттів", - додав він.
Оновлено о 00:38
Тимур Ткаченко поінформував, що у Голосіївському районі столиці теж зафіксовано падіння уламків. Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі встановлюється.
Оновлено о 00:41
"Попередньо, в Дніпровському районі падіння уламків на нежитлове приміщення. Всі служби прямують на місце. Ворожа атака на Київ триває. Не залишайте укриттів", - повідомив Кличко.
Оновлено о 00:57
Начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував щодо наслідків атаки російських дронів по Києву:
- зафіксовано також падіння уламків у Деснянському районі, пожежа на відкритій місцевості;
- у Дніпровському районі загорання в закладі харчування;
- у Подільському районі загорання на 20 поверсі багатоквартирного будинку.
Він додав, що станом на зараз на місце прямують служби. Інформація уточнюється.
Оновлено о 00:59
"Падіння уламків у промзону в Голосіївському районі. Попередньо - без постраждалих. Екстрені служби на місці.
Перебувайте в укриттях!", - повідомляє Кличко.
Оновлено о 01:03
Станом на цю хвилину у Подільському районі є також займання на 16 поверсі багатоквартирного будинку уже за іншою адресою. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
"У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль", - додав Ткаченко.
Оновлено о 01:09
Кличко теж інформує про пожежу на верхньому поверсі будинку у Подільському районі.
Оновлено о 01:15
"У Дніпровському районі зафіксовано ще одне падіння уламків на 20 поверсі житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив Ткаченко.
Нагадаємо, що у Києві починаючи з вечора, 22 березня, вже двічі було чути серію вибухів на тлі загрози застосування ударних дронів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.