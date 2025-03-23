В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Киеву: что известно

Днепровский район

Чрезвычайники сообщили, что в Днепровском районе был ликвидирован пожар площадью 100 квадратных метров на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Известно о погибшей женщине, из дома эвакуировали 27 человек.

По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.

Подольский район

В этом районе был ликвидирован пожар на площади 20 квадратных метров на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.

Голосеевский район

Сейчас продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 квадратных метров.

Однако уже было ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 квадратных метров. К сожалению, известно, что погиб однако человек.

Деснянский район

В этом районе было зафиксировано возгорание на открытой территории в лесополосе.

Шевченковский район

В ГСЧС сообщили, что здесь зафиксировали 2 легковых автомобиля, которые из-за вражеской атаки были повреждены.

Фото и общие последствия по атаке

Чрезвычайники сообщили, что по состоянию на 02:55 (согласно публикации) известно, что в Киеве в целом погибли два человека. Перед этим мэр Киева Виталий Кличко информировал, что по его данным, в городе было по меньшей мере семь пострадавших. В ГСЧС отметили, что информация о последствиях атаки у пострадавших по состоянию на эту минуту еще уточняется.