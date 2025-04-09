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В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Харькову: что известно

Среда 09 апреля 2025 05:26
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В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Харькову: что известно Фото: спасатель на месте событий в Харькове (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне вчера вечером, 8 апреля, массированно ударили дронами по Харькову. В результате атаки были повреждения, пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Вечером 8 апреля враг нанес массированный обстрел ударными беспилотниками по Киевскому, Индустриальному и Основянскому районам города", - говорится в сообщении.

В результате атаки были попадания по гражданским предприятиям, складским и производственным зданиям, а также СТО.

"Произошло 6 очагов возгорания. Общая площадь пожара более 1200 квадратных метров", - пишут в ГСЧС.

Чрезвычайники добавили, что по предварительным данным, в результате вражеского обстрела пострадали 2 человека.

Что известно об атаке на Харьков

Напомним, что в Харькове было слышно и зафиксировано около 20 ударов. Больше всего досталось Основьяновскому району. Атака происходила в период с 21:00 по 23:00.

В результате атаки пострадали гражданские предприятия, складские и производственные помещения, автомобили и не только.

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, двумя пострадавшими оказались - мужчина около 65 лет с осколочными ранениями головы и острой реакцией на стрес, а также женщина, которой около 55 лет.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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