Що відомо про наслідки атаки

Росія тричі атакувала Одесу. Удари припали на центр міста.

За першою адресою пошкоджено скління житлових будинків і приміщення кафе. Також загорілося легкове авто.

Під час обстеження пошкодженого будинку рятувальники виявили трьох людей, які опинилися заблокованими в квартирах. Їм відчинили двері, вивели з будинку та передали медикам.

Попередньо, троє людей загинули, ще семеро постраждали.

За другою адресою руйнувань зазнала триповерхова адмінбудівля. Там виникла масштабна пожежа, попередньо, одна людина постраждала.

Нагадаємо, росіяни вдарили по центральному ринку Златополя на Харківщині близько 08:10.

Попередньо, вони застосували дрон "Герань-5" - останню модифікацію "Шахеда".

Пошкоджено близько 20 торговельних павільйонів, постраждали 12 людей, серед них 11-річний хлопчик.