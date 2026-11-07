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ДСНС показала наслідки нічної атаки на Київ, серед постраждалих дитина

05:52 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
ДСНС показала наслідки нічної атаки на Київ, серед постраждалих дитина Фото: ДСНС показали наслідки російської атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)
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У ніч на 7 листопада російські війська атакували Київ. У Солом'янському районі травмовано трьох людей, серед них дитину, пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Наслідки атаки зафіксували за кількома адресами в Солом'янському районі:

  • у п'ятиповерховому будинку частково зруйновано фасад першого поверху, обійшлося без пожежі та постраждалих;
  • ще в трьох п'ятиповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна;
  • на території дитячого садка зруйновано двоповерхову будівлю;
  • в іншому місці горіли вантажівка і нежитлова будівля, пожежу ліквідовано.

Загалом унаслідок атаки травмовано трьох людей. Одну людину поранило біля будинку з вибитими вікнами, ще двоє, серед них дитина, постраждали за іншими адресами.

Оновлено 7:10

Кількість постраждалих у столиці зросла до п'яти, серед них 14-річна дитина. Двох поранених госпіталізували, повідомив Віталій Кличко.

Росія атакувала Київ цієї ночі тричі. Уперше окупанти вдарили по столиці балістикою ще ввечері 6 листопада. Друга атака сталася близько 01:00: за словами Віталія Кличка, ворог бив по об'єктах інфраструктури в передмісті.

Третя хвиля вибухів прокотилася столицею близько 03:00. Крім того, ворожий дрон зруйнував приватний будинок у Богданівці на Київщині, рятувальники дістали з-під завалів чоловіка.

Про загрозу масованого удару Зеленський попереджав напередодні. За його словами, Росія готує атаку на мости та енергетику України.

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