ДСНС показала наслідки нічної атаки на Київ, серед постраждалих дитина

У ніч на 7 листопада російські війська атакували Київ. У Солом'янському районі травмовано трьох людей, серед них дитину, пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Кількість постраждалих у столиці зросла до п'яти, серед них 14-річна дитина. Двох поранених госпіталізували, повідомив Віталій Кличко.

Загалом унаслідок атаки травмовано трьох людей. Одну людину поранило біля будинку з вибитими вікнами, ще двоє, серед них дитина, постраждали за іншими адресами.

Наслідки атаки зафіксували за кількома адресами в Солом'янському районі:

Росія атакувала Київ цієї ночі тричі. Уперше окупанти вдарили по столиці балістикою ще ввечері 6 листопада. Друга атака сталася близько 01:00: за словами Віталія Кличка, ворог бив по об'єктах інфраструктури в передмісті.

Третя хвиля вибухів прокотилася столицею близько 03:00. Крім того, ворожий дрон зруйнував приватний будинок у Богданівці на Київщині, рятувальники дістали з-під завалів чоловіка.

Про загрозу масованого удару Зеленський попереджав напередодні. За його словами, Росія готує атаку на мости та енергетику України.