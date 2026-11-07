ГСЧС показала последствия ночной атаки на Киев, среди пострадавших ребенок

В ночь на 7 ноября русские войска атаковали Киев. В Соломенском районе травмированы три человека, среди них ребенок, повреждены жилые дома и детский сад.

Источник Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Всего в результате атаки травмированы три человека. Один человек ранен возле дома с выбитыми окнами, еще двое, среди них ребенок, пострадали по другим адресам.

Последствия атаки зафиксировали по нескольким адресам в Соломенском районе:

Россия атаковала Киев этой ночью трижды. Впервые оккупанты ударили по столице баллистикой еще вечером 6 ноября. Вторая атака произошла около 01:00: по словам Виталия Кличко, враг избивал по объектам инфраструктуры в пригороде.

Третья волна взрывов прокатилась по столице около 03:00. Кроме того, вражеский дрон разрушил частный дом в Богдановке Киевской области, спасатели достали из-под завалов мужчину.

Об угрозе массированного удара Зеленский предупреждал накануне. По его словам, Россия готовит атаку на мосты и энергетику Украины.