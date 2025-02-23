У ДСНС підбили підсумки атаки РФ по Кривому Рогу: одна людина загинула, троє поранено

Як поінформували рятівники, внаслідок російського удару сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів, які вдалося ліквідувати. Водночас є постраждалі люди.

"Надзвичайники врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізовано до лікувального закладу. На жаль, чоловік помер у лікарні. Попередньо, поранення отримали 3 людини", - йдеться у повідомленні.

Водночас глава Дніпропетровської ОВА опублікував оновлені дані, зазначивши, що кількість постраждалих збільшилась до п'яти. Зокрема, поранення отримали чотири жінки та чоловіка. У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у важкому стані.

"У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок", - написав він.

У ДСНС додали, що до робіт було залучено 28 рятувальників, а також 7 одиниць техніки служби.