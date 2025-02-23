В ГСЧС подвели итоги атаки РФ по Кривому Рогу: один человек погиб, трое ранены

В ночь на 23 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Атака была по гражданской инфраструктуре, есть погибший и травмированные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Как проинформировали спасатели, в результате российского удара произошел пожар на площади 60 квадратных метров, которые удалось ликвидировать. В то же время есть пострадавшие люди.
"Чрезвычайники спасли женщину и мужчину, они госпитализированы в лечебное учреждение. К сожалению, мужчина скончался в больнице. Предварительно, ранения получили 3 человека", - говорится в сообщении.
В то же время глава Днепропетровской ОГА опубликовал обновленные данные, отметив, что количество пострадавших увеличилось до пяти. В частности, ранения получили четыре женщины и мужчины. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.
"В городе изуродована гражданская инфраструктура. Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Побиты несколько легковых автомобилей", - написал он.
В ГСЧС добавили, что к работам были привлечены 28 спасателей, а также 7 единиц техники службы.
Напомним, что в ГСЧС также показали последствия атаки российских дронов по Киеву. В частности, повреждения были в трех районах столицы, а пожар в двух.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.