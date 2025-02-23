RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В ГСЧС подвели итоги атаки РФ по Кривому Рогу: один человек погиб, трое ранены

Фото: количество пострадавших возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Атака была по гражданской инфраструктуре, есть погибший и травмированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Как проинформировали спасатели, в результате российского удара произошел пожар на площади 60 квадратных метров, которые удалось ликвидировать. В то же время есть пострадавшие люди.

"Чрезвычайники спасли женщину и мужчину, они госпитализированы в лечебное учреждение. К сожалению, мужчина скончался в больнице. Предварительно, ранения получили 3 человека", - говорится в сообщении.

В то же время глава Днепропетровской ОГА опубликовал обновленные данные, отметив, что количество пострадавших увеличилось до пяти. В частности, ранения получили четыре женщины и мужчины. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.

 

"В городе изуродована гражданская инфраструктура. Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Побиты несколько легковых автомобилей", - написал он.

В ГСЧС добавили, что к работам были привлечены 28 спасателей, а также 7 единиц техники службы.

 

Напомним, что в ГСЧС также показали последствия атаки российских дронов по Киеву. В частности, повреждения были в трех районах столицы, а пожар в двух.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКривой РогДнепропетровская областьВойна в Украине