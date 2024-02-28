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У ДСНС нагадали розміри штрафу за паління сухої трави

Фото: у ДСНС нагадали розміри штрафу за паління сухої трави (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні за підпал сухої трави передбачено штрафи. Рятувальники нагадали, що навесні підпали трави можуть призвести до масштабних пожеж в екосистемі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як вказано у статті 77 Земельного кодексу України - за підпал сухої трави передбачені штрафи у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 340 гривень.

Однак підприємцям та посадовцям за таку діяльність доведеться платити більше. Згідно із статтею, з них стягнуть від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 850 до 1190 гривень.

Варто зауважити, що розмір штрафу також залежить від розмірів територій, де спалюють суху рослинність, а також від наслідків. Зокрема, штрафи можуть сягати до 3 000 гривень. При цьому, якщо поління відбувається на території природно-заповідного фонду, то доведеться заплатити 90 000 – 150 000 гривень.

У випадку, якщо під час пожежі загинуть люди, то палію загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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