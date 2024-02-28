В ГСЧС напомнили размеры штрафа за поджог сухой травы

Как указано в статье 77 Земельного кодекса Украины - за поджог сухой травы предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 340 гривен.

Однако предпринимателям и должностным лицам за такую деятельность придется платить больше. Согласно статье, с них взыщут от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 850 до 1190 гривен.

Стоит заметить, что размер штрафа также зависит от размеров территорий, где сжигают сухую растительность, а также от последствий. В частности, штрафы могут достигать до 3 000 гривен. При этом, если полевка происходит на территории природно-заповедного фонда, то придется заплатить 90 000 - 150 000 гривен.

В случае, если во время пожара погибнут люди, то поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

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