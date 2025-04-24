Друзі не відходили від завалів. Що відомо про загиблих та наслідки кривавої атаки на Київ

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Які останні дані про наслідки атаки на Київ?

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Обстріл Києва 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські війська здійснили комбінований удар по Україні, зокрема ракетами та дронами було атаковано столицю. На Київ летіли безпілотники, крилаті ракети та балістика.

Внаслідок обстрілу руйнування було зафіксовано в кількох районах:

Святошинський - постраждав найбільше, пошкоджено близько 20 житлових будинків;

- постраждав найбільше, пошкоджено близько 20 житлових будинків; Голосіївський, Солом’янський, Оболонський, Шевченківський - пожежі, пошкодження гаражів, адмінбудівель, станції метро (Лук'янівська), закладів харчування, автомобілів.

Саме у Святошинському районі ракета поцілила у житловий двоповерховий будинок. Він був повністю зруйнований. Прилеглі будинки також зазнали серйозних пошкоджень.

Фото: наслідки атаки у Святошинському районі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дані про постраждалих

Ліквідація наслідків атаки триває від ночі. Кількість постраждалих та жертв продовжує збільшуватися. Наразі відомо щонайменше про 12 загиблих.

За останніми повідомленнями ДСНС, на 17:30 тіла двох людей (чоловіка та жінки) було деблоковано з-під завалів житлового будинку в Солом'янському районі.

Ще 90 осіб отримали травми: від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень (переломи, різані рани, осколкові поранення тощо). Один із врятованих чоловіків пролежав під руїнами 8 годин.

Понад 40 киян госпіталізовано. Психологічну підтримку отримали 124 людини.

За даними КМВА, серед постраждалих є 12 дітей до 18 років. Наймолодшій постраждалій лише 1,5 роки.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, 25 квітня в столиці оголошено Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої російської атаки на столицю.

Рятувальні роботи тривають

До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 15 одиниць техніки та понад сотні фахівців ДСНС. Рятувальники не припиняли роботу вночі навіть під загрозою повторного удару ворожих БпЛА, рух яких було зафіксовано поряд із місцем влучання.

Для пошуку людей задіяно кінологів. У Святошинському районі розгорнуто пункт підтримки для мешканців пошкоджених будинків.

Фото: рятувальники працюють на місці удару (t.me/mvs_ukraine)

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у коментарі "Суспільному" заявив, що ліквідація наслідків удару у Святошині може зайняти кілька днів, а зруйнований ракетою будинок найімовірніше не підлягає відновленню.

"Дуже багато будинків постраждали навколо. Сам будинок повністю розвалений. Чекаємо, поки відпрацює ДСНС і відповідні служби, а далі будемо говорити про об'єми наслідків", - розповів Ткаченко.

Хто загинув від удару РФ

Дані про загиблих офіційно поки не оприлюднили, втім вже відомо, що серед 12 жертв - молоді люди.

Про перших загиблих повідомив президент Володимир Зеленський, реагуючи на криваву атаку росіян. Як заявив глава держави, ворожа ракета вбила брата і сестру.

Згодом у Київському національному університеті ім. Шевченка уточнили, що загиблі - діти лікаря-невропатолога університетської клініки Ярослава Козлова.

Скриншот facebook.com/kyiv.university

21-річний Микита вчився у Національному транспортному університеті, а його 19- річна сестра Софія закінчила коледж Київського національного університету технологій та дизайну.

Також ближче до вечора з-під уламків бетону у Святошинському районі дістали тіло 17-річного хлопця. Однокласники та вчителька, що прийшли на місце трагедії, до останнього надіялися побачити його живим. Кілька хлопців чекали біля розбитого будинку від 5 ранку звістки про друга.

Загиблий хлопець із родиною жив на першому поверсі зруйнованого будинку. Що сталося із його батьками, поки невідомо.

Більше про сьогоднішній обстріл України йдеться в матеріалі "Полум’я, руїни, дзвінки з-під завалів. Що відомо про наслідки удару РФ по Україні".

При підготовці матеріалу використовувалися: дані ДСНС, КМВА, МВС, повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка, Facebook-сторінка КНУ ім. Шевченка, публікації "Суспільне", заява президента Володимира Зеленського.