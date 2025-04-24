Друзья не отходили от завалов. Что известно о погибших и последствиях атаки на Киев

Главное:

Какие последние данные о последствиях атаки на Киев?

Где продолжаются спасательные работы?

Что известно о жертвах удара россиян?

Сколько человек находится в больницах?

Обстрел Киева 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, в том числе ракетами и дронами была атакована столица. На Киев летели беспилотники, крылатые ракеты и баллистика.

В результате обстрела разрушения зафиксировали в нескольких районах:

Святошинский - пострадал больше всего, повреждено около 20 жилых домов;

- пострадал больше всего, повреждено около 20 жилых домов; Голосеевский, Соломенский, Оболонский, Шевченковский - пожары, повреждения гаражей, админзданий, станции метро (Лукьяновская), заведений питания, автомобилей.

Именно в Святошинском районе ракета попала в жилой двухэтажный дом. Он был полностью разрушен. Прилегающие дома также получили серьезные повреждения.

Фото: последствия атаки в Святошинском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данные о пострадавших

Ликвидация последствий атаки продолжается с ночи. Число пострадавших и жертв продолжает увеличиваться. На данный момент известно по меньшей мере о 12 погибших.

По последним сообщениям ГСЧС, на 17:30 тела двух человек (мужчины и женщины) были деблокированы из-под завалов жилого дома в Святошинском районе.

Еще 90 человек получили травмы: от острой реакции на стресс до множественных травм и ранений (переломы, резаные раны, осколочные ранения и т.п.). Один из спасенных мужчин пролежал под руинами 8 часов.

Более 40 киевлян госпитализированы. Психологическую поддержку получили 124 человека.

По данным КМВА, среди пострадавших 12 детей до 18 лет. Самой младшей пострадавшей всего 1,5 года.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, 25 апреля в столице объявлен Днем траура в память о жертвах массированной российской атаки на столицу.

Спасательные работы продолжаются

К ликвидации последствий обстрела были привлечены 15 единиц техники и сотни специалистов ГСЧС. Спасатели не прекращали работу ночью даже под угрозой повторного удара вражеских БПЛА, движение которых было зафиксировано рядом с местом попадания.

Для поиска людей задействованы кинологи. В Святошинском районе развернут пункт поддержки для жителей поврежденных домов.

Фото: спасатели работают на месте удара (t.me/mvs_ukraine)

Начальник Киевской военной горадминистрации Тимур Ткаченко в комментарии "Суспильному" заявил, что ликвидация последствий удара в Святошино может занять несколько дней, а разрушенный ракетой дом вероятнее всего не подлежит восстановлению.

"Очень многие дома пострадали вокруг. Само здание полностью разрушено. Ждем, пока отработает ГСЧС и соответствующие службы, а дальше будем говорить об объемах последствий", - рассказал Ткаченко.

Кто погиб от удара РФ

Данные о погибших официально пока не обнародовали, впрочем, уже известно, что среди 12 жертв - молодые люди.

О первых погибших сообщил президент Владимир Зеленский, реагируя на кровавую атаку россиян. Как заявил глава государства, вражеская ракета убила брата и сестру.

Впоследствии в Киевском национальном университете им. Шевченко уточнили, что погибшие - дети врача-невропатолога университетской клиники Ярослава Козлова.

Скриншот facebook.com/kyiv.university

21-летний Никита учился в Национальном транспортном университете, а его 19-летняя сестра София окончила колледж Киевского национального университета технологий и дизайна.

Также ближе к вечеру из-под обломков бетона в Святошинском районе достали тело 17-летнего парня. Одноклассники и учительница, которые пришли на место трагедии, до последнего надеялись увидеть его живым. Несколько ребят ждали известия о друге возле разбитого дома с 5 утра.

Погибший юноша с семьей жил на первом этаже разрушенного дома. Что случилось с его родителями, пока неизвестно.

В результате атаки сегодня погиб 33-летний Виталий Шухрай. Мужчина работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования в "Киевгазе". О гибели коллеги сообщили на Facebook-странице компании.

Больше о сегодняшнем обстреле Украины можно прочесть в материале "Пламя, руины, звонки из-под завалов. Что известно о последствиях удара РФ по Украине".

При подготовке материала использовались: данные ГСЧС, КГВА, МВД, сообщения городского головы Киева Виталия Кличко, Facebook-страница КНУ им. Шевченко, публикации "Суспильного", заявление президента Владимира Зеленского.