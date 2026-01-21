UA

Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Дружній вогонь" та хаос: на Харківщині росіяни обстрілюють самі себе

Ілюстративне фото: українські війська за добу знищили 70 росіян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти на Харківщині не здатні налагодити взаємодію між підрозділами. Через це у них часто відбувається "дружній вогонь", а на полі бою стається хаос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОТУ "Харків".

Зазначається, що в зоні відповідальності 16-го армійського корпусу в районі Синельникового росіяни не змогли налагодити взаємодію між підрозділами. Через це у їхніх лавах відбувається хаос, а росіяни зі складу 82-го мотострілецького полку 69-ї дивізії часто потрапляють під "дружній вогонь".

"Під час одночасного висування бійців 1 та 3 батальйонів на одну і ту ж позицію зафіксовано двох "300-х" (поранених, - ред.). 1 мсб (мотострілецький батальйон, - ред.) противника перебуває під постійними ударами артилерії та БПЛА: штурмові групи дезорієнтовані, плутають маршрути, кидають поранених і відкривають вогонь по власних дронах", - сказано у повідомленні.

При цьому за останню добу окупанти влаштували 231 обстріл населених пунктів та позицій Збройних сил України в зоні відповідальності 16-го корпусу СОУ. Також зафіксовано 6 авіаударів та 80 дронів-камікадзе.

Окупанти зазнали серйозних втрат - ліквідовано 70 одиниць живої сили, знищено та пошкоджено 88 одиниць озброєння та техніки, в тому числі:

  • 6 одиниць автомобільної техніки;
  • 5 одиниць спеціальної техніки;
  • 1 одиниця броньованої техніки;
  • 73 безпілотних літальних апарати;
  • 3 артилерійські системи;
  • Уражено 35 укриттів для ворожого особового складу (6 знищено).

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, протягом минулої доби, 20 січня, на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільш активно штурмували на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Також за останню добу, з 20 на 21 січня, росіяни втратили на фронті ще 1170 солдатів. Окрім того, Сили оборони України знищили 8 танків, 70 артсистем та 1019 дронів.

