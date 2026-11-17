Хурелсух заявив про своє рішення у вівторок, 17 листопада. Напередодні опозиційна Демократична партія звинуватила його в отриманні фінансової вигоди від урядового залізничного проєкту.

Президент повідомив, що співпрацюватиме зі слідчими. Водночас оголошення про відставку не означає негайного припинення його повноважень.

За даними AP, відставка набуде чинності після того, як її прийме парламент Монголії - Великий державний хурал.

Політична нестабільність у Монголії

Хурелсух обійняв посаду президента у 2021 році на тлі зміцнення позицій Монгольської народної партії, яка також отримала парламентську більшість. До цієї ж політичної сили належить прем'єр-міністр країни.

Як зазначає агентство, останніми роками партія зіткнулася з внутрішньою боротьбою. За дев'ять місяців у Монголії змінилися три прем'єр-міністри.