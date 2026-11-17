Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о намерении уйти в отставку после обвинений в получении финансовой выгоды от государственного железнодорожного проекта. Он заявил, что будет сотрудничать со следствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Хурэлсух заявил о своем решении во вторник, 17 ноября. Накануне оппозиционная Демократическая партия обвинила его в получении финансовой выгоды от правительственного железнодорожного проекта.
Президент сообщил, что будет сотрудничать со следователями. При этом объявление об отставке не означает немедленного прекращения его полномочий.
По данным AP, отставка вступит в силу после того, как ее примет парламент Монголии - Великий государственный хурал.
Хурэлсух вступил в должность президента в 2021 году на фоне укрепления позиций Монгольской народной партии, которая также получила парламентское большинство. К этой же политической силе принадлежит премьер-министр страны.
Как отмечает агентство, в последние годы партия столкнулась с внутренней борьбой. За девять месяцев в Монголии сменились три премьер-министра.
Напомним, в сентябре 2024 года Монголия приняла российского диктатора Владимира Путина и не арестовала его по ордеру Международного уголовного суда. Страна является участницей Римского статута и была обязана сотрудничать с судом.
Путин приехал в Монголию по приглашению Хурэлсуха. В монгольском правительстве объяснили отказ от ареста зависимостью от импорта энергоресурсов.
МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года по подозрению в незаконной депортации и перемещении украинских детей.