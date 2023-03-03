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Дружківка під обстрілом, а в Краматорському районі лунають вибухи

Ілюстративне фото: Дружківка під обстрілом, а в Краматорському районі лунають вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 3 березня, обстріляли Дружківку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють, що окупанти вдарили по промзоні у Дружківці.

Окрім того, місцеві зазначають, що чули вибухи у Краматорському районі.

Зазначено, що офіційної інформації наразі немає.

Як повідомлялося раніше, росіяни вночі кілька разів обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Окрім того, 2 березня окупанти обстріляли Куп'янський район та вбили жінку.

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Донецька областьВибух