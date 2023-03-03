Дружківка під обстрілом, а в Краматорському районі лунають вибухи

Російські окупанти сьогодні, 3 березня, обстріляли Дружківку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Очевидці повідомляють, що окупанти вдарили по промзоні у Дружківці.

Окрім того, місцеві зазначають, що чули вибухи у Краматорському районі.

Зазначено, що офіційної інформації наразі немає.

Як повідомлялося раніше, росіяни вночі кілька разів обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Окрім того, 2 березня окупанти обстріляли Куп'янський район та вбили жінку.