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Дружковка под обстрелом, а в Краматорском районе раздаются взрывы

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Донецкая область, Пятница 03 марта 2023 08:21
Дружковка под обстрелом, а в Краматорском районе раздаются взрывы Иллюстративное фото: Дружковка под обстрелом, а в Краматорском районе раздаются взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 3 марта, обстреляли Дружковку в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что оккупанты ударили по промзоне в Дружковке.

Кроме того, местные жители отмечают, что слышали взрывы в Краматорском районе.

Отмечено, что официальной информации пока нет.

Как сообщалось ранее, россияне ночью несколько раз обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области.

Кроме того, 2 марта оккупанты обстреляли Купянский район и убили женщину.

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