Дружковка под обстрелом, а в Краматорском районе раздаются взрывы
Иллюстративное фото: Дружковка под обстрелом, а в Краматорском районе раздаются взрывы (Getty Image)
Российские оккупанты сегодня, 3 марта, обстреляли Дружковку в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Очевидцы сообщают, что оккупанты ударили по промзоне в Дружковке.
Кроме того, местные жители отмечают, что слышали взрывы в Краматорском районе.
Отмечено, что официальной информации пока нет.
Как сообщалось ранее, россияне ночью несколько раз обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области.
Кроме того, 2 марта оккупанты обстреляли Купянский район и убили женщину.