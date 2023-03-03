Дружковка под обстрелом, а в Краматорском районе раздаются взрывы

Российские оккупанты сегодня, 3 марта, обстреляли Дружковку в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Очевидцы сообщают, что оккупанты ударили по промзоне в Дружковке.

Кроме того, местные жители отмечают, что слышали взрывы в Краматорском районе.

Отмечено, что официальной информации пока нет.

Как сообщалось ранее, россияне ночью несколько раз обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области.

Кроме того, 2 марта оккупанты обстреляли Купянский район и убили женщину.