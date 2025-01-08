Дружинам та чоловікам військових спростять отримання українського громадянства

Документ підтримали 270 народних депутатів. Законопроект покращує правове регулювання для тих, хто захищає Україну, та їхніх сімей.

Законопроект пропонує дозволити дружинам та чоловікам громадян України, які проходять (проходили) в установленому законодавством порядку військову службу, під час набуття громадянства України подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Таке ж право матимуть чоловіки та дружини громадян України, які загинули (померли) під час виконання службових обов’язків.

Також документом передбачається:

встановлення квоти для возз’єднання сім’ї: встановлено квоти імміграції для іноземців, які приїжджають до України для возз’єднання з військовослужбовцями;

поновлення громадянства: другий із подружжя іноземців, які захищали Україну, зможе поновити українське громадянство.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення законопроекту створить умови для реалізації права на отримання українського громадянства другим із подружжя, який став на захист України.