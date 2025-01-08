Женам и мужьям военных упростят получение украинского гражданства

Верховная рада Украины поддержала законопроект №12032. Он упростит получение украинского гражданства женам или мужьям военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Документ поддержали 270 народных депутатов. Законопроект улучшает правовое регулирование для тех, кто защищает Украину, и их семей.
Законопроект предлагает разрешить женам и мужьям граждан Украины, которые проходят (проходили) в установленном законодательством порядке военную службу, при получении гражданства Украины подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.
Такое же право будут иметь мужья и жены граждан Украины, которые погибли (умерли) при исполнении служебных обязанностей.
Также документом предусматривается:
В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта создаст условия для реализации права на получение украинского гражданства вторым из супругов, который стал на защиту Украины.
Напомним, ранее Рада также поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту Украины.
Целью закона является закрепление возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, которые защищают территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на жительство, разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины.
Также добавим, что парламент в первом чтении поддержал законопроект об институте множественного гражданства.
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