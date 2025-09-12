Дружина Усика показала трендовий "лук" від Dior: як повторити образ за 160 тисяч

Дружина Олександра Усика, абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі, похизувалася новим "луком". Її образ став вдалим прикладом стилізації трендових речей цього сезону - білого джинсового жилета та спідниці.
Скільки коштує "лук" Катерини Усик та як його бюджетно повторити, розповідає РБК-Україна.
Катерина показалася у речах від Dior. Головний акцент - короткий денімовий жилет Dioriviera молочного відтінку з накладними кишенями та мінімалістичними ґудзиками. Лаконічний крій підкреслює талію й водночас додає вільного, сучасного настрою.
Комплект доповнює мініспідниця з темно-синім принтом Dior Oblique. Це культовий візерунок бренду, який одразу впізнають у будь-якій точці світу. Контраст білого верху та глибокого синього низу створює ефект витягнутої силуетної лінії, роблячи образ гармонійним і дуже фотогенічним.
Секрет успіху ансамблю - у балансі. Білосніжний жилет надає свіжості та підкреслює засмагу, тоді як спідниця з насиченим принтом додає динаміки. Такий підхід робить образ універсальним: він однаково доречний і для денного виходу, і для вечірньої прогулянки чи коктейльної зустрічі.
На офіційному сайті Dior вартість жилета становить приблизно 1 600 євро, а спідниці - 1 700 євро. Разом це приблизно 160 тисяч гривень.
Втім, на фото не було показано взуття і додаткові аксесуари. Тому увесь "лук" може коштувати більше, адже Катерина могла стилізувати спідницю з жилетом "люксовими" балетками чи брендовою сумкою.
Надихнувшись цим луком, модниці можуть створити подібний ансамбль без обов’язкового звернення до Dior.
Жилет. Оберіть світлу джинсову або бавовняну модель прямого крою. Головне це чіткі лінії та мінімум декору.
Мініспідниця з графічним принтом. Темно-синій або чорний фон і чіткий геометричний візерунок створять потрібний контраст.
Аксесуари. Маленькі сережки, тонкий браслет і невелика структурована сумка зроблять образ завершеним.
Подібне поєднання легко знайти в українських масмаркет-брендів чи преміум-сегменті. Головне зберегти основну ідею - контраст кольорів і чистота ліній.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Stories з Instagram дружини Усика, сайт Dior.