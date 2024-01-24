Дружина Макрона "підкорила" футбольним аналізом керманича збірної Франції

Господарка Єлисейського палацу перетнулася з титулованим фахівцем на одному з благодійних заходів ініціативи "Операція Жовті Монети". Вони разом відвідали університетську клініку в Реймсі.

Там репортери підслухали кумедний діалог Макрон і Дешама. Перша леді поцікавилася в керманича збірної, чи він моніторить виступи місцевої команди – "Реймса". На цьому дружина президента Франції Еммануеля Макрона не зупинилася і вимагала в тренера пояснень відсутності в лавах "триколірних" одного з лідерів "червоно-білих" Дзюн'ї Іто.

"Є японець, який дуже добре грає в "Реймсі"! Як його звати? – звернулася Макрон до журналістів і, отримавши підказку, додала, – Так, Іто, ось і все. Він дуже хороший. Ми повинні його викликати до команди, Дідьє! Чому б вам його не взяти?".

"Ну тому, що він – японець", – коротко відповів зі сміхом Дешам, який до збірної Франції може викликати лише громадян республіки.

Хто такий Дідьє Дешам

Уродженець Байонни, французький футболіст і тренер. Вихованець "Нанта" виступав на професіональному рівні на позиції півзахисника в 1985-2001 рр.

У різні роки захищав кольори рідної команди, "Марселя" (двічі), "Бордо", туринського "Ювентуса", лондонського "Челсі" та іспанської "Валенсії". Дворазовий чемпіон Франції та триразовий – Італії, двічі завоював кубок Ліги чемпіонів, володар Міжконтинентального кубка та низки дрібніших трофеїв. У статусі капітана збірної Франції став чемпіоном світу (1998) та Європи (2000).

Кар'єру тренера розпочав у "Монако" в сезоні 2001/02. Завоював із монегасками Кубок французької ліги та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Пізніше тренував туринський "Ювентус", з яким виграв Серію B, а потім зробив чемпіоном Франції "Марсель". У 2012 році очолив національну команду та став чемпіоном світу-2018 та дійшов до фіналу ЧС-2022, тріумфував у Лізі націй 2020/21.