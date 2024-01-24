Жена Макрона "покорила" футбольным анализом наставника сборной Франции

Хозяйка Елисейского дворца пересеклась с титулованным специалистом на одном из благотворительных мероприятий инициативы "Операция Желтые Монеты". Они вместе посетили университетскую клинику в Реймсе.

Там репортеры подслушали забавный диалог Макрон и Дешама. Первая леди поинтересовалась у наставника сборной, мониторит ли он выступления местной команды – "Реймса". На этом супруга президента Франции Эммануэля Макрона не остановилась и требовала у тренера объяснений отсутствия в рядах "трехцветных" одного из лидеров "красно-белых" Дзюнъи Ито.

"Есть японец, который очень хорошо играет в "Реймсе"! Как его зовут? – обратилась Макрон к журналистам и, получив подсказку, добавила, – Да, Ито, вот и все. Он очень хорош. Мы должны его вызвать в команду, Дидье! Почему бы вам его не взять?".

"Ну потому, что он японец", – коротко ответил со смехом Дешам, который в сборную Франции может вызвать только граждан республики.

Кто такой Дидье Дешам

Уроженец Байонны, французский футболист и тренер. Воспитанник "Нанта" выступал на профессиональном уровне на позиции полузащитника в 1985-2001 гг.

В разные годы защищал цвета родной команды, "Марселя" (дважды), "Бордо", туринского "Ювентуса", лондонского "Челси" и испанской "Валенсии". Двукратный чемпион Франции и трехкратный – Италии, дважды завоевал кубок Лиги чемпионов, обладатель Межконтинентального кубка и ряда более мелких трофеев. В статусе капитана сборной Франции стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000).

Карьеру тренера начал в "Монако" в сезоне 2001/02. Завоевал с монегасками Кубок французской лиги и дошел до финала Лиги чемпионов. Позже тренировал туринский "Ювентус", с которым выиграл Серию B, а затем сделал чемпионом Франции "Марсель". В 2012 году возглавил национальную команду и стал чемпионом мира-2018 и дошел до финала ЧМ-2022, триумфовал в Лиге наций 2020/21.