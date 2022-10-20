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Дружина Лукашенка, силовики та компанії: Україна ввела санкції проти Білорусі

Фото: дружина Олександра Лукашенка потрапила до українських санкцій (president.gov.by)
Автор: Ілона Свиридова

Україна ввела санкції проти Білорусі, до списку потрапила низка фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента .

Зокрема, в український список санкцій потрапили:

  • Галина Лукашенко - дружина Олександра Лукашенка
  • Наталія Ейсмонт - його прес-секретар
  • Наталія Кочанова - голова Ради Республіки
  • Андрій Швед - генеральний прокурор
  • Іван Тертель - голова КДБ
  • Дмитро Гора - голова Слідчого комітету
  • Іван Кубра - міністр внутрішніх справ

Також під санкції потрапила низка білоруських силовиків і олігархи Олексій Олексин, Микола Воробей та Олександр Шакутін, яких пов'язують із Лукашенком.

Крім того, у "чорному списку" опинилися Міністерство оборони Білорусі та компанії "Нафтан", "Гродно Азот", "Белшина", Мозирський нафтопереробний завод та інші.

Санкції передбачають заборону на в'їзд, арешт активів та інші обмеження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запровадила санкції проти російських олігархів та родичів Володимира Путіна.

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