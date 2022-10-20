Дружина Лукашенка, силовики та компанії: Україна ввела санкції проти Білорусі

Україна ввела санкції проти Білорусі, до списку потрапила низка фізичних та юридичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента .
Зокрема, в український список санкцій потрапили:
Також під санкції потрапила низка білоруських силовиків і олігархи Олексій Олексин, Микола Воробей та Олександр Шакутін, яких пов'язують із Лукашенком.
Крім того, у "чорному списку" опинилися Міністерство оборони Білорусі та компанії "Нафтан", "Гродно Азот", "Белшина", Мозирський нафтопереробний завод та інші.
Санкції передбачають заборону на в'їзд, арешт активів та інші обмеження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запровадила санкції проти російських олігархів та родичів Володимира Путіна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .