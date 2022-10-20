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Жена Лукашенко, силовики и компании: Украина ввела санкции против Беларуси

Фото: жена Александра Лукашенко попала под украинские санкции (president.gov.by)
Автор: Илона Свиридова

Украина ввела санкции против Беларуси, в список попали ряд физических и юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.

В частности, в украинский санкционный список попали:

  • Галина Лукашенко - жена Александра Лукашенко
  • Наталья Эйсмонт - его пресс-секретарь
  • Наталья Кочанова - глава Совета Республики
  • Андрей Швед - генеральный прокурор
  • Иван Тертель - глава КГБ
  • Дмитрий Гора - глава Следственного комитета
  • Иван Кубра - министр внутренних дел

Также под санкции попал ряд белорусских силовиков и олигархи Алексей Алексин, Николай Воробей и Александр Шакутин, которых связывают с Лукашенко.

Кроме того, в "черном списке" оказались Министерство обороны Беларуси и компании "Нафтан", "Гродно Азот", "Белшина", Мозырский нефтеперерабатывающий завод и другие.

Санкции предусматривают запрет на въезда, арест активов и другие ограничения.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против российских олигархов и родственников Владимира Путина.

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