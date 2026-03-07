ua en ru
Дружбі за гольфом кінець? Стубб розповів, коли востаннє говорив з Трампом

19:58 07.03.2026 Сб
2 хв
Фінського президента вважали найбільш близьким до Трампа європейським лідером
aimg Дмитро Левицький
Дружбі за гольфом кінець? Стубб розповів, коли востаннє говорив з Трампом Фото: Александр Стубб та Дональд Трамп, президенти Фінляндії та США (Getty Images)

Фінський президент Александр Стубб вже кілька місяців не розмовляв з президентом США Дональдом Трампом. Минулого року їх вважали близькими друзями, адже вони часто разом проводили час за гольфом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як розповів Стубб в інтерв'ю Bloomberg, востаннє він говорив з Трампом наприкінці минулого року. Раніше він часто спілкувався з президентом США, зокрема, щодо війни Росії проти України.

Фінський президет також висловився щодо війни, яку Трамп розв'язав проти Ірану. За його словами, президент США діє "поза традиційним міжнародним правом", адже не попросив дозволу на операцію в ООН.

Стубб припустив, що Трамп навряд чи погодиться на будь-яких посередників для дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном. Водночас додав, що навряд чи бойові дії на Близькому Сході затихнуть найближчим часом.

"Проблема транзакційного світу, який ми спостерігаємо зараз, полягає в тому, що дипломатія не розглядається як виграш для всіх. Її сприймають як ситуацію "виграш-програш" або гру внічию - а коли це гра внічию, досягти тривалого миру дуже важко", - пояснив президент Фінляндії.

Дружбі за гольфом кінець? Стубб розповів, коли востаннє говорив з Трампом

Фото: президенти Фінляндії та США за грою в гольф (x.com/alexstubb)

Що відомо про дружбу Стубба з Трампом

Після перемоги на виборах Трамп мав напружені стосунки з Європою, але фінський президент зміг не лише наблизитися до нього, а й навіть впливати на рішення президента США.

Стубб і Трамп мали спільне захоплення - гольф. Саме за грою в гольф відбувалися розмови щодо війни Росії проти України. Одна з них вплинула на Трампа так, що він навіть погрожував Росії жорсткими санкціями.

"Стубб лише президент невеликої країни, але він має вплив на Трампа. Вони розмовляють кілька разів на тиждень", - розповідав РБК-Україна фінський політичний експерт Рісто Пенттіля.

Водночас він зауважував, що дружба між Стуббом і Трампом може бути тимчасовою. Так вже було раніше між Трампом та французьким президентом Еммануелем Макроном.

Більше про стосунки президентів Фінляндії та США читайте в матеріалі РБК-Україна "Хімія гольфу: Як президент Фінляндії став найближчим до Трампа лідером Європи".

