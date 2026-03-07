Дружбі за гольфом кінець? Стубб розповів, коли востаннє говорив з Трампом

Фінський президент Александр Стубб вже кілька місяців не розмовляв з президентом США Дональдом Трампом. Минулого року їх вважали близькими друзями, адже вони часто разом проводили час за гольфом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як розповів Стубб в інтерв'ю Bloomberg, востаннє він говорив з Трампом наприкінці минулого року. Раніше він часто спілкувався з президентом США, зокрема, щодо війни Росії проти України.

Фінський президет також висловився щодо війни, яку Трамп розв'язав проти Ірану. За його словами, президент США діє " поза традиційним міжнародним правом", адже не попросив дозволу на операцію в ООН.

Стубб припустив, що Трамп навряд чи погодиться на будь-яких посередників для дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном. Водночас додав, що навряд чи бойові дії на Близькому Сході затихнуть найближчим часом.

"Проблема транзакційного світу, який ми спостерігаємо зараз, полягає в тому, що дипломатія не розглядається як виграш для всіх. Її сприймають як ситуацію "виграш-програш" або гру внічию - а коли це гра внічию, досягти тривалого миру дуже важко", - пояснив президент Фінляндії.

Фото: президенти Фінляндії та США за грою в гольф (x.com/alexstubb)

Що відомо про дружбу Стубба з Трампом

Після перемоги на виборах Трамп мав напружені стосунки з Європою, але фінський президент зміг не лише наблизитися до нього, а й навіть впливати на рішення президента США.

Стубб і Трамп мали спільне захоплення - гольф. Саме за грою в гольф відбувалися розмови щодо війни Росії проти України. Одна з них вплинула на Трампа так, що він навіть погрожував Росії жорсткими санкціями.

"Стубб лише президент невеликої країни, але він має вплив на Трампа. Вони розмовляють кілька разів на тиждень", - розповідав РБК-Україна фінський політичний експерт Рісто Пенттіля.

Водночас він зауважував, що дружба між Стуббом і Трампом може бути тимчасовою. Так вже було раніше між Трампом та французьким президентом Еммануелем Макроном.

