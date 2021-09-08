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"Дружба на танках не строится". МИД ответил РФ о сносе памятника в честь дружбы с Москвой

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Киев, Среда 08 сентября 2021 13:31
"Дружба на танках не строится". МИД ответил РФ о сносе памятника в честь дружбы с Москвой Фото: в Киеве снесли памятник, установленный в честь дружбы" с Москвой (society.fakty.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Министерстве иностранных дел заявили, что реакция МИД России на демонтаж памятника, что был установлен в столице "в честь дружбы Киева и Москвы" вызывает удивление. Ведомство отмечает, что поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Развязанная из Москвы вооруженная агрессия против Украины унесла тысячи жизней, десятки тысяч людей остались с искалеченными судьбами, сотни тысяч вынуждены жить в условиях перманентной угрозы жизни и здоровью на оккупированных территориях. Памятный знак, установленный в 2001 году, не отражает реалии настоящего", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что в Киеве найдется место для другого монумента.

"Зафиксировать покаяние России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно", - добавил Николенко.

Напомним, в столице демонтировали памятник, установленный "в честь дружбы Киева и Москвы", монумент находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8.

После чего в МИД России заявили, что "нынешний киевский режим настойчиво навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России".

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