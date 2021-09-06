В Киеве снесли памятник, установленный "в честь дружбы" с Москвой

В столице демонтировали памятник, который был установлен "в честь дружбы Киева и Москвы". Монумент находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Указано, что коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевсовета от 08 июля 2021 года.

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", - говорится в сообщении.

Известно, что памятный знак "в честь дружбы Киева и Москвы" был установлен в августе 2001 года.

В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета, в июле 2021 года Киевсовет, в результате многочисленных обращений жителей столицы, принял решение о демонтаже памятника.