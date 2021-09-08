"Дружба на танках не будується". МЗС відповіло РФ щодо знесення пам’ятника на честь дружби з Москвою

В Міністерстві закордонних справ заявили, що реакція МЗС Росії на демонтаж пам'ятника, що був встановлений в столиці "на честь дружби Києва та Москви" викликає здивування. Відомство зазначає, що поборники історичних зв‘язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

"Розв’язана із Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися зі скаліченими долями, сотні тисяч вимушені жити в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих територіях. Пам’ятний знак, встановлений у 2001 році, не відбиває реалії сьогодення", - підкреслив Ніколенко.

Він зазначив, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента.

"Зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю. Виправляти історичні помилки ніколи не пізно", - додав Ніколенко.