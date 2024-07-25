UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Другу ніч поспіль. Росіяни знову атакували Ізмаїльський район, є поранені

Фото: росіяни знову атакували Ізмаїльський район 25 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 25 липня знову атакували Ізмаїльський район. Почалася пожежа, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізмаїльську РДА, Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одеської області. Під ударом знову Ізмаїльський район", - розповів Кіпер.

За словами голови ОВА, росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками.

"Внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало 2 особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - зазначив він.

Крім того, відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. 

Атакована портова інфраструктура

Як зазначили в Ізмаїльській РДА, росіяни атакували 11 дронами м. Вилкове Ізмаїльського району, де пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. Також зафіксовано влучення в приватний будинок.

Обстріл Ізмаїла 24 липня

Російські війська атакують Одеську область другу ніч поспіль. Зокрема, в ніч на 24 липня окупанти атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через влучання у будинок постраждали троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаІзмаїлВійна в Україні